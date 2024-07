Lavastaja Tanel Jonas: Autovabaduse puiesteel hakkab podisema meeleolukas Tartu lugu

Lavastuse autorid on Tanel Jonas ja Laura Võigemast. Lavale tulevad Märt Avandi, Ott Sepp, Heidy Tamme, Ollie, Peeter Volkonski, Sissi jt.

Kontsertetenduse üks looja on Tanel Jonas, Tartu juurtega näitleja, tunnustatud lavastaja ja tulevane Vanemuise teatri draamajuht. Jonast, kes ka ise loovisiksusena on pidevalt valikute ees, sütitas kultuuripealinna suvepeo kontsertlavastuse loomisel just „risttee“ motiiv.

„Kui mõelda Tartu ja Eesti ajaloole, tundub mulle lausa ilmvõimatu, et väike Eesti ja Tartu on traditsioonide, kultuuride ja keeruliste ajaloosündmuste ristteel ellu jäänud,“ innustus Jonas Tartu 2024 ellujäämise kunstide ristteele toomise mõttest. „Samas on risttee läbi aegade olnud tähendusrikas ja väega koht. Oleme siin ajaloo-, traditsioonide ja kultuuride ristumispaigas ellu jäänud, arenenud, võimestunud ning kasvanud jõulise visiooniga kultuurimõtte kandjaks,“ täiendas ta kontsertlavastuse juhtideed lahti harutades.

Sestap asutigi dramaturg Laura Võigemasti ja muusikajuhi Siim Aimlaga loomingulisele teele, et jõuda lavastusega sõna otseses ja kaudses mõttes välja ristteele. Nüüd on pea aastapikkune loometee lõpule jõudnud ning kultuuripealinna kontsertlavastus „Ellujäämise kunstid ristteel“ ootab kõiki laupäeval, 3. augustil Tartu 2024 Autovabaduse puiesteel.

„Tegemist on meeleoluka kontsertlavastusega, kus muusikal ja liikumisel on kandev roll,“ rõhutas Jonas. Ta lisas, et kindlasti saab etendusel ka kaasa laulda. Kõlavad mitmed tuntud lood Eesti muusika kullafondist, nagu „Kaua sa kannatad“, „Ära möödu must lähedalt“, „Segased lood“ ja paljud teised, mis on muusikalise juhi Siim Aimla käe all saanud täiesti uue arranžeeringu.

Tõepoolest, Tartu 2024 kontsertetendus on laulude ja staaride paraad: laval astuvad üles tuntud eesti muusikud nagu Heidy Tamme, Ollie, Nele-Liis Vaiksoo, Peeter Volkonski, Liisi Koikson, Sissi jt. Võib öelda, et ka muusikud on omamoodi ristteel, sest laval saavad kokku artistid, kes pole varem koos laulnud.