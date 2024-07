Kaitseminister Hanno Pevkur: NATO ootab Eestilt veelgi suuremat kaitsevõimesse panustamist

Esialgu on tegemist üksnes ettepanekutega NATO liikmesriikidele. Liitlased asuvad nüüd omavahel läbi rääkima, kes, mida täpselt ja kui palju teeb. „Kaitsevägi teostab praegu analüüsi, mis see meile siis kaasa toob, mida meil on vaja juurde teha ja mis meil on juba planeeritud,“ rääkis kaitseministeeriumi NATO-suunalise planeerimise juht Meelis Peterson ERR-ile.