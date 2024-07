VIDEO | Haridusminister Kallas: aastane pikendus keeleoskuse saavutamiseks ei laiene riigikoolide õpetajatele

Munitsipaalkoolides võõrkeeles õpetavad õpetajad peavad 1. augustist omama B2 keeletaset. Aastane ajapikendus kehtib nendele õpetajatele, kellel on juba B1 keeletase olemas, kes on käinud keelekursustel, õpivad edasi ning kellel on jäänud mõned kuud veel B2 taseme omandamiseni. Need õpetajad saavad sõlmida üheks aastaks tähtajalise töölepingu, kuid peale 1. augustit 2025 enam ilma B2-tasemeta koolis töötada ei saa.