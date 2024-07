Ungarit kritiseerinud Europarlamendi liige langes küberrünnaku sihtmärgiks

Saksamaa roheliste seadusandja Daniel Freund ütles, et ta suutis napilt ära hoida tema vastu sihitud küberrünnaku, vahendab Politico.

Freundi sõnul sai ta 27. mail e-kirja väidetavalt Kiievi rahvusvahelise ülikooli naisüliõpilaselt, kes osales seminaril, mille teemaks oli Ukraina võimalus ühineda Euroopa Liiduga. Ta kutsus Freundit kirjutama lühisõnumit, et seda hiljem õpilastega jagada, ja lisas sinna juurde lingi. Sellel klõpsamine oleks aga paigaldanud tema seadmesse nuhkvara .

„Ma oleksin olnud täieliku jälgimise all,“ ütles Freund. Ta märkis, et käib pea kõikjal telefoniga, mis oleks tähendanud, et võimalikud kurjategijad oleksid saanud jälgida ja kuulata kõiki Freundi tegevusi.

„Ma ei ütle, et see oli Ungari, kuid võimaluste hulgast tundub see kõige tõenäolisem,“ sõnas poliitik.