Rootsis leiti mõrvatuna 14-aastane tüdruk. Kahtlustatakse 15-aastast tüdrukut ja veel üht noort

Juba varasemalt oli teada, et juhtumis on kahtlusalune 15-aastane tüdruk. Prokuröri sõnul oli ta ohvriga tuttav.

„Informatsioon, mis on praeguseks selgunud, on, et surnud tüdruk ja tüdruk, keda tema seotuse kohta selle asjaga üle kuulatakse, on omavahel varasemast tuttavad,“ ütles Olvmyr eile.