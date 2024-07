Uus koalitsioon leiab, et peretoetuseid võiks jagada vajaduspõhiselt. Aga kuhu tõmmata piir?

„Võtsime ülesande analüüsida, millised sotsiaaltoetused võiksid olla vajaduspõhised, et tagada sotsiaaltoetuste jätkusuutlikkus olukorras, kus tööealiste kiht on vähenemas, aga vanemaealiste ja abivajajate kiht on kasvamas,“ kinnitas uues koalitsioonis sotsiaalkaitseministrina jätkav Signe Riisalo. „Samas teha seda nii, et see ei riivaks erinevate sihtgruppide huve. Laste puhul on eesmärk nii vaesusriski ennetamine kui ka see, et pered julgeksid rohkem lapsi saada,“ selgitas Riisalo.