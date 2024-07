Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juhiks sai Ivo Raudheiding

KKP juhi Leho Lauri sõnul räägib Ivo Raudheidingu kasuks tema pikaajaline kogemus valgekraelise kuritegevuse vastu töötamisel, seda nii korruptsiooni kui ka majanduskuritegude valdkonnas. „Trendid majanduskuritegudes on mõjutatud väliskeskkonnast ja muutuvad ning politsei peab neid muutusi ette nägema ja suutma lahendada. Ivo Raudheidingul on kogemus juhtida keerulisi majanduskuritegude uurimisi ning tal on hea taju võimalike uute kuriteovaldkondade osas ja ma usun, et need kogemused aitavad tal edukalt majanduskuritegude uurimist juhtida,“ sõnas Laur.