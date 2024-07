Putin ja Assad rääkisid Lähis-Ida kriisi eskaleerumisest

Kohtumine korraldati pärast Türgi presidendi Reccep Tayyip Erdoğani ettepanekut korraldada kolmepoolne tippkohtumine, et parandada Türgi-Süüria suhteid.

„Olen väga huvitatud teie arvamusest, kuidas olukord ( Lähis-Ida ) piirkonnas tervikuna laheneb,“ ütles Putin kohtumisel Assadiga. „Kahjuks tundub hetkel, et olukord kaldub eskaleerumise poole. See kehtib ka Süüria kohta.“

Iisrael on hoiatanud, et Hezbollah’ rünnakute jätkudes võib puhkeda uus sõda Liibanonis. Iraani toetatud rühmitus Hezbollah on lubanud raketirünnakuid Iisraeli vastu jätkata, kuni lõppeb sõda Gazas.