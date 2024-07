VIDEO, FOTOD ja BLOGI | Uus valitsus pidas esimese pressikonverentsi. Ligi: riigi rahaline seis on õudne, aga peame nüüd sellega tegelema

Pressikonverentsil andis värske peaminister Kristen Michal ülevaate selle valitsuse edasistest plaanidest.

Rahandusministeerium andis täna Michali sõnutsi ülevaate eelarve seisust. Augusti lõpuks tuleb majandusprognoos, mille põhjal tehakse erinevad kärped ja hakatakse paika panema riigieelarve detaile. „Siis hakkame kokku panema seda eelarvet, kus sees on koalitsioonileppes kokku lepitud kärped,“ sõnas ta ja lisas, et 2025. aasta alguseks jõutakse vaadata üle ka kõik valitsuse tööplaanid ja tegevused.

„Riigi rahaline seis on õudne, aga sellega tuleb tegeleda. Eesti riik pole olnud valmis tagasilöökideks, mille põhjustasid energiakriis, koroona ja julgeolekusse investeeringud,“ sõnas värske rahandusminister Jürgen Ligi. Tema sõnul on vale Urmas Reinsalu (Isamaa) väidetu, et inimesed maksavad maksudena ära oma ühe kuu palga ja ka see, et kaotatakse ära tulumaksuvaba miinimum.

„Kui eeldame, et inimesed tarbivad ära kogu oma palga, siis näeme, et inimeste sissetulekud 2026. aastal võrreldes 2024. aastaga ei vähene. Alampalk peaks tõusma 200 eurot, maksumõju on 120 eurot. Pigem tuleb 80 eurot inimestele juurde. Samuti saavad pensionärid 2026. aastal kätte rohkem pensionit kui 2024. aastal,“ selgitas maksude mõju ka siseminister Lauri Läänemets.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kinnitas, et eestikeelsele õppele ülemineku puhul õpetajatega, kes ei ole sooritanud B2 taset, aga kellel on potentsiaali see aasta jooksul ära sooritada, on võimalik teha tähtajaline üheaastane töövõtuleping. Selliseid õpetajaid on tema sõnul meil praegu üle 600, kellest pooled omavad B1 taset ja käivad keeletundides.

„Riigikoolides ja munitsipaalkoolides peavad aga kõik õpetajad B2 tasemel eesti keelt oskama. Erandiks need, kellel jäi vaid paar punkti eksamil puudu - siis on kooli enda otsustada,“ sõnas Kallas.

Loe blogist täpsemalt, millest pressikonverentsil juttu tuli!