Trump lubas pidada valimisdebatti Harrisega

Teisipäeva pärastlõunal teatas Trump, et on valmis Harrisega valimisdebatil diskuteerima. Ta lisas, et oleks valmis pidama rohkem kui ühe debati, vahendab Politico.

Järgmine debatt, mida korraldab ABC News, on kavandatud 10. septembrile. Kuigi Trump pole sellest väljaandest vaimustuses, ütles ta, et „arutelu on presidendivalimiste võidujooksu jaoks oluline“.

„Ma arvan, et kui olete demokraatide või vabariiklaste kandidaat, on teil tõesti kohustus diskuteerida,“ ütles Trump. Ta märkis, et tema arvates oleks Harrist kandideerimisest loobunud Joe Bidenist lihtsam võita.

Mais leppisid Trump ja Biden kokku kahes debatis, esimene toimus 27. juunil. Bideni esitus juunikuu debatis jättis siiski paljude demokraatide jaoks soovida ja sellele järgnes nädalatepikkune kampaania, et survestada Bidenit kandideerimisest loobuma.