Kreml: Ukraina signaal läbirääkimisteks näib olevat kooskõlas Venemaa seisukohaga

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba on öelnud, et Kiiev oleks valmis kõnelusteks Venemaaga, kui Moskva on valmis pidama siiraid ja ausaid läbirääkimisi. Kuleba sõnul pole Ukraina selliseid signaale Venemaalt täheldanud.

„Võib öelda, et teade ise on kooskõlas meie seisukohaga,“ kommenteeris Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov Kuleba märkust. Ta lisas, et üksikasju oleks vaja veel täpsustada.

„Te teate, et Vene pool pole kunagi keeldunud läbirääkimistest, on alati säilitanud oma avatuse läbirääkimisprotsessile, kuid siin on olulised detailid, mida teie ja mina veel ei tea,“ sõnas Peskov.

Veebruaris teatas Reuters, et Venemaa president Vladimir Putin oli valmis sõja külmutamiseks sõlmima relvarahu. Samas ütles ta ka, et on valmis võitlust jätkama kui lääs või Kiiev pakkumisele ei reageeri. USA lükkas Putini ettepaneku tagasi.

Putin ütles juunis, et Venemaa lõpetab sõja Ukrainas ainult siis, kui Kiiev nõustub loobuma oma NATO ambitsioonidest ja loovutama kõik neli Venemaa poolt osaliselt okupeeritud piirkonda.