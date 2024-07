ETSC tõi välja, et ELi ja liikmesriikide õigusaktides on lünk, mis võimaldab USAst pärit pikapeid ja sarnaseid sõidukeid importida ilma, et oleks vaja järgida ELi nõudeid õhusaaste ja sõidukite ohutuse kohta. Nimelt peab USA-st Euroopasse autode importimisel autole tegema „üksiksõiduki kinnituse (ÜK)„, mis lubab sõidukitel sõita ringi nii, et nende CO2-taset ja kütusekulu ei pruugita kontrollida.