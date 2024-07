Gruusia julgeolekuteenistuse väitel avastati plaan valitsus vägivaldselt kukutada

Gruusia julgeolekuteenistus teatas Facebooki postitatud avalduses, et on algatanud uurimise „terrorirünnaku ettevalmistamise ja riigi valitsuse kukutamise salanõu kohta“, vahendab Politico.

Kohaliku meedia teatel peeti uurimise raames ülekuulamiseks kinni mitu grusiini, kes olid sõitnud Ukrainasse, et riiki Venemaa sissetungi eest kaitsta. Valitsusmeelsed väljaanded teatasid samal ajal, et kohtuasi on pooleli, kuid nad pole esitanud tõendeid oma väidete kohta.