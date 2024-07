Ukraina väejuht Sõrskõi haruldases usutluses: olukord on väga raske, aga ma tean, kuidas me võidame

Salajases sõjaväebaasis laskemoonakastide otsas istudes ei soostunud kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi ütlema, millal kaua oodatud F-16 hävituslennukid Ukrainasse jõuavad. Holland ja teised liitlased on öelnud, et see juhtub varsti. Kas järgmisel nädalal? Või äkki augustis?