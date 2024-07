Sotside juht Lauri Läänemets julgeolekumaksust: selle arvelt kellegi sissetulek vähenema ei hakka

Kuigi see on pälvinud kriitikat, siis Läänemetsa sõnul on pensionäride puhul oluline see, et pensionide külmutamist ja indekseerimise lõpetamist ei tulnud. „Kui kõik vaatavad seda lõpptulemust, siis tundub üks pilt, aga tuleb aru saada, mida me laua taga rääkisime. Meil oli mitu nädalat arutelu all see, et taheti pensioneid puutuda, aga me saime selle maha,“ ütles ta.