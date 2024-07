„Mul on po***i see valitsus,“ arvas üks mees Viru keskuse ees. Aga oli ka teistsuguseid arvamusi, näiteks üks naine ütles, et tema ootab, et oleks rohkem selgust ja kindlust ning lisas: „Eelmise valitsuse puhul häiris see, et selgitused olid liiga matemaatilised, ei mõeldud sellele, kuidas need päriselt inimestele mõjuvad.“