Tsahkna: sotsid otsustavad ise, kas nad tahavad lasta agressorriigi kodanikel valida või mitte

„Sotsid otsustavad ise, kas nad tahavad, et agressorriigi kodanikud Eestis valivad või nad ei taha. Hetkel nad arvavad, et nad võiksid valida. Me oleme täitsa erineval seisukohal,“ sõnas Eesti 200 esimees välisminister Margus Tsahkna ja lisas, et sotside vastuseisu tõttu koalitsioonis kahjuks seda otsust läbi viia ei saanud.