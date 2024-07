FOTOD | Võrumaal võeti koos jaapanlastega muhedalt aega molutamisele, muusikale ja metsamõtetele

15.-21. juulini kestnud Aigu om!-il sai nii molutada kui ka osaleda eripalgelistel sündmustel ning loovates tegevustes. Lisaks toimusid inimeste omavahelised põnevad kohtumised ja avastamised nii küünis, metsas kui ka õpitubades. Rõuge kandis elava muusiku Mari Kalkuni eestveetav festival tõi tänavu Võrumale kokku nii esinejaid kui ka külastajaid üle Eesti ning kaugelt Jaapanist. Festivali Aigu Om! erinevatele sündmustele tehti üle 2000 külastuse. Kõige rohkem osalejaid oli RMK Pähni Metsapäeval, mis keskendus traditsioonilisele ja tänapäevasele metsatunnetusele Eestis ja Jaapanis. Metsapäeva huvilised said osa Jaapani erakmunga Daizaburo Sakamoto rituaalidest, jaapani retkejuhi Yutaka Miura ning japanoloogi Alari Alliku ettekannetest, kirjaniku Valdur Mikita metsatubadest ning vabaõhukinost.

Jaapani kultuuri Eestisse toomine pakkus eestlaste jaoks vahetut kogemust kaugest kultuurist. Selle tipphetkeks oli kahel õhtul Aigu Om küünis aset leidnud eriline koostööprojekt, kontsert-vaatemäng „Mõts/Mori/Forest“, mis oli inspireeritud nii kohalikust pärandist kui Tokyo linnakõladest. Küünikontserdil musitseerisid pärimusmuusik Mari Kalkun kandle ja lauludega, Jaapani elektrikitarrist Arata Inoue ning tšellist Kotaro Saito. Kontsert-vaatemängul esitati festivali ajaks Mari Kalkuni ja esinenud jaapani muusikute koostöös valminud ühisalbumi lugusid. Esimesel õhtul olid kontsert-vaatemängule laulma kaasatud ka lapsed, kes osalesid eelnevalt Rõuge kunstikuuris toimunud muusika õpitoas. „Jaapani muusikud nautisid igat hetke siin oldud ajast – loodust, ühist musitseerimist ning Võrumaale ainuomast atmosfääri, mis on sedavõrd erinev Tokyo suurlinnamelust. Mina olen aga väga tänulik, et pikaaegne unistus see projekt Eestisse tuua lõpuks täitus ning festival rajas kultuurisilla Eesti ja Jaapani vahel!“ kommenteeris Mari Kalkun festivali järel.