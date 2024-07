Ukraina välisminister on Hiinas, et arutada võimalikku rahu Venemaaga

Samuti arutatakse kahepoolseid suhteid. Kuleba ütles, et läbirääkimised tulevad laiaulatuslikud, üksikasjalikud ja sisulised.

„Peame vältima konkurentsi, mis võib tekkida erinevatest rahuplaanidest,“ ütles Kuleba. „Väga oluline on, et Kiiev ja Peking säilitaksid läbirääkimistes otsekohesuse ja aususe.“

Ukraina soovib korraldada teemal tänavu teise rahvusvahelise rahutippkohtumise. Juunis Šveitsis toimunud kohtumisel ei osalenud Hiina ega Venemaa. 78 riiki kohalolnud 141-st olid nõus deklaratsiooniga, et rahu saavutamiseks peaks Venemaa Ukraina okupeeritud alad tagastama.

Ukraina on kutsunud Hiinat aktiivsemalt tegutsema sõja lõpetamiseks, samal ajal on USA ametnikud süüdistanud Hiinat Venemaa agressiooni toetamises.

Päev enne Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aastal kuulutas Hiina välja „piiranguteta“ partnerluse Venemaaga ja on aidanud Venemaa majandust vee peal hoida. Hiina on ametlikult öelnud, et riigi koostöö Venemaaga ei tähenda sõjalist liitu ja ei ole loodud kellegi heidutamiseks.