FOTOD | Pevkur Washingtonis: Austin kinnitas pikaajalist panustamist Eesti julgeolekusse

„Kaks nädalat tagasi siinsamas NATO tippkohtumisel oli näha liitlaste ühtsust ja tugevust, mis kandub üle ka Eesti ja USA kahepoolsesse kaitsekoostöösse. Mul on väga hea meel, et kaitseminister Austin kinnitas üle Ameerika vägede pikaaegse kohalolu Eestis. Järgnevalt tuleb sõjalisel tasemel läbi arutada, kuidas täpselt lähiaastatel USA sõjaline kohalolu Eestis välja võiks näha. Meie soov on kindlasti suurendada kohapeal oleva pika ulatusega laskemoona kogust,“ märkis Pevkur peale kohtumist.