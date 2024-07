Trump esitas Harrise vastu kaebuse Bideni kampaaniaraha ülevõtmise pärast

Kaebus on suunatud Bideni, Harrise, Bideni kampaaniameeskonna (mis on nüüd Harrise kampaaniameeskond) ja kampaania varahoidja Keana Spenceri vastu väidetava jultunud seaduserikkumise pärast.

Harrise kampaaniameeskonna kõneisik Charles Kretchmer Lutvak vastas kaebusele oma avaldusega: „Vabariiklased võivad olla kadedad, et demokraadid on saanud energiat Donald Trumpi ja tema MAGA liitlaste võitmiseks, aga alusetud õiguslikud väited – nagu need, mida nad on esitanud aastaid, et püüda hääli maha suruda ja valimisi varastada – ainult segavad neid, samal ajal, kui meie registreerime vabatahtlikke, räägime valijatega ja võidame need valimised.“