Erakondade reitingud: Eesti 200 toetus püsib kindlalt allpool valimiskünnist

Viimase nädalaga erakondade toetusprotsendid märkimisväärselt ei muutunud. Liidrikohal oleva Isamaa tõus on peatunud ning nende edu teisel kohal oleva Reformierakonna ees on 14,2 protsendipunkti. Kolmandal kohal olev SDE jääb Reformierakonnast 0,4 protsendipunkti kaugusele.