Koalitsioon teeb vaestele eritulumaksu. Riigikogu rahanduskomisjoni juht: see ei tohiks inimeste toimetulekut palju mõjutada

Äripäev kirjutas eile, et tulumaksu 2%-list tõusu hakatakse inimeste tuludelt arvestama esimesest eurost. Nimelt hakatakse seda arvestama ka neilt, kes praegu võib-olla üldse tulumaksu maksma ei pea. „See on tõesti nii,“ kinnitas Äripäevale tulevane peaminister Kristen Michal, kelle sõnul on julgeolekumaksu mõte selline, et see puudutabki kõiki inimesi.