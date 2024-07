Selle aasta riigieelarve seletuskirjas on välja toodud kõigi riigieelarveliste asutuste liikmelisused erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides ning nende maksumus. Kokku maksavad riigiametid sellel aastal erinevateks liikmetasudeks üle 37 miljoni euro, kuid näiteks kaks aastat tagasi ehk 2022 oli see summa vaid 26 miljonit.

Välisministeeriumi meedianõunik Brita Kikas ütles, et Eesti huvides on olla erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides esindatud, et senisest veelgi enam teha koostööd paljudel olulistel globaalsetel teemadel.