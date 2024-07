KUNINGANNA ROOSIAED | Kaagjärve mõis kutsub Roosifestivalile, kus esineb Anne Veski

Valgamaa Partnerluskogu tegevjuht ja Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi tiimi liige Tiina Ivask ütles, et Kaagjärve mõisapere korraldatav sündmus aitab tuua tähelepanu kogu piirkonnale. „Kaagjärve mõis on kahtlemata eriline pärl, mis tutvustab Karula kanti hoopis teisest küljest kui tavapäraselt seda teatakse,“ märkis Ivask. „Roosifestival on Valgamaa ühe vaiksema piirkonna jaoks tõesti suur ettevõtmine – väga oluline kogukonnasündmus, mis toob sellesse kanti tähelepanu ja elavdab kohalikku elu.“

Kaagjärve mõisa perenaine ja Roosifestivali peakorraldaja Maritta Pillaroo lausus, et suurejooneline festival kasvas välja väiksematest sündmustest mõisas. „Kaagjärve mõis on Lõuna-Eesti üks haruldasemaid uusrenessansliku arhitektuuri pärle. Kui me mõisa kümne aasta eest enda hoolde saime, otsustasime esimese asjana luua siia rosaariumi,“ rääkis Pillaroo. „Kunagi koolina tegutsenud mõisas oleme sellest ajast peale avanud igal suvel uksed külalistele, kellel huvi mõisa ajaloost ja ilust osa saada. Nii kujuneski suvistest roosiaia pidudest sündmus, mis tänavu leiab aset suurejoonelise Roosifestivalina.“ Kaagjärve mõisas toimetavad Pillaroode naispere kaks põlvkonda ning mõisa perenaise sõnul on suvi kogukonna ja sõprade jaoks nagu vahearuande tegemise aeg, et mida uut on jõutud aastaga mõisas ära teha.

Kaagjärve Roosifestival algab 27. juulil kell 11.00 ja sündmusel jagub tegevusi kogu perele. Roosifestivalil tutvustavad Eesti, Läti ja Leedu hinnatumad roosikasvatajad oma aedades peituvaid sorte. Roosilaadal pakutakse lisaks roosidele ka kohalike kunstnike ja käsitöömeistrite loomingut ning maitsvaid hõrgutisi Lõuna-Eesti väiketootjatelt, toimuvad mõisaekskursioonid, avatud on ühepäevakohvikud. Õpitubades saab kätt harjutada roosiõitest veini, moosi ja siirupi valmistamisel. Lapsed on oodatud miniloomaaeda ja mängumaale, naispere rõõmuks on avatud ka meestehoid ja grillimisala.