Keeleõpetaja: praeguse õppemahuga on õpetajatel raske keelt selgeks saada

Ida-Virumaal, Tallinnas ja Maardus täiskasvanutele eesti keelt õpetav Kaire Viil ütles, et õpetajate madal sooritusprotsent eesti keele tasemeeksamil ei olnud üllatav. Viili sõnul on tasemeeksamite läbimise tase olnud viimastel aastatel suhteliselt sarnane. Tema sõnul ei saagi oodata suurt muutust, kui kursused on sama mahuga ja õpetajate töökoormus pole vähenenud.