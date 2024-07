VIDEO | Üliohtlikud manöövrid: keskmine õnnetusse sattunud tõukerattajuht on purupurjus

Eestis on sel aastal liikluses viga saanud 17% rohkem elektrilise tõukerattaga liigelnud inimesi kui mullu. Ligi pooltel juhtudel satutakse õnnetustesse öötundidel ja üle 60% öösel õnnetusse sattunutest on eelnevalt tarvitanud alkoholi, kirjutab liiklusjärelevalvekeskus sotsiaalmeedias.

Auto ja kergliikuri õnnetustes on 70% juhtudest süüdlaseks kergliikurijuht. Murekohtadeks on liiklusjärelevalvekeskuse andmeil ülekäigurajale sõitmised, teega lõikumiskohtade ületamised ilma hoogu maha võtmata ja keelava fooritulega sõidutee ületamine.

Enim on tõusnud aga nende õnnetuste hulk, kus kasutatakse isiklikku elektrilist tõukeratast. „Sageli tuvastatakse, et tegemist ei ole seaduse mõttes kergliikuri vaid hoopis mootorsõidukiga, kust on kiiruse piiraja eemaldatud ja mootor võimsam kui lubatud. Sellise sõiduki kasutamine avalikus liikluses ei ole lubatud,“ kirjutas Liiklusjärelevalvekeskus ühismeedias.