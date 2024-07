Pentagon: Hiina ja Venemaa koostöö Arktika piirkonnas on kasvanud

Venemaa on taasavanud sadu nõukogudeaegseid sõjaväeobjekte Arktikas, teatas Pentagon raportis. Samuti on piirkonnas ambitsioone Hiinal, kes on huvitatud sealsetest maavaradest ja uutest laevateedest, kuna globaalse soojenemise tõttu on jää taandunud.

Pentagon ütles, et Hiina ja Venemaa „teevad Arktikas üha rohkem koostööd mitme riikliku võimu vahendi kaudu“.

„Kuigi Hiina ja Venemaa vahel on endiselt olulisi lahkarvamusi, on nende kasvav ühtlustamine piirkonnas murettekitav,“ ütles Pentagon ja lisas, et kaitseministeerium jätkab nende koostöö jälgimist.

Hiina ja Venemaa on teinud koostööd Arktika laevaliinide arendamiseks, sest Venemaa püüab Lääne sanktsioonide tõttu Hiinale rohkem naftat ja gaasi tarnida ning Hiina otsib alternatiivset laevateed, et vähendada oma sõltuvust Malaka väinast.

Pentagoni raporti kohaselt soovib Hiina kasutada „muutuvat dünaamikat Arktikas, et saavutada suurem mõju ja juurdepääs, kasutada ära Arktika ressursse ja mängida suuremat rolli piirkondlikus valitsemises“.

„Hiina on osalenud Arktika küsimustes kooskõlas põhiprintsiipidega, mille kohaselt austatakse mõlemale poolele kasulikku koostööd ja säästvat arengut, ning on tugevdanud koostööd teiste osapooltega, et säilitada rahu ja stabiilsus,“ ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Mao Ning ajakirjanikele.