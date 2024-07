Riho Terras valiti Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitse allkomisjoni neljandaks asepresidendiks

Endise kaitseväe juhataja ja Isamaa erakonna aseesimehe Riho Terrase sõnul on väga oluline anda oma kogemustele ja teadmistele tuginev panus Ukraina abistamisse ning Euroopa sõjalise võime tõstmisse.

Samuti on Terras optimistlikult meelestatud, et julgeoleku ja kaitse allkomisjonist saab lähiajal täieõiguslik komisjon, sest parlamendis on tema arvates tarvis täispädevustega tööorganit, mis teeks koostööd sügisel ametisse astuva Euroopa Komisjoni kaitsevolinikuga.