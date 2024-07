Vanust mainida ei maksa. Trumpi kampaania kaotas Bideni taandudes põhisõnumi ja otsib kiiruga uut

Teisipäeva õhtul astub Kamala Harris esimest korda praeguse kampaania jooksul USA rahva ette presidendikandidaadi rollis. Wisconsinis peetava kampaaniakõne eesmärk on hoida vabariiklaste käest napsatud meedianarratiivi fookus demokraatidel ning veenda ühtlasi sisevastaseid parteis, et asepresidendi kandideerimisele pole tõsist alternatiivi.

Seni ei ole ükski vastane endast avalikult teada andnud, enamik võimalikke konkurente on juba keeldunud seda rolli võtmast ning toetajate ring aina täieneb. Milwaukees toimuval üritusel toetavad Harrist teiste seas Wisconsini kuberner Tony Evers ja osariiki esindav senaator Tammy Baldwin. Rahavood on valla päästnud ka sponsorid, kes viimastel nädalatel keeldusid Harrise kampaaniat toetamast. Kui Bideni kampaania andis pühapäeval Harrisele üle 96 miljoni dollarise eelarve, siis järgmise päeva õhtuks oli see summa juba vähemalt kahekordistunud.