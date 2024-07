VIDEO | USA salateenistuse juht astub Trumpi atentaadi tõttu ametist tagasi

Cheatle tunnistas eile kongressis toimunud kuulamisel, et Donald Trumpi kaitsmisega ei saadud hakkama, kui lasti relvastatud mehel katuselt tema pihta tulistada.

Nii vabariiklased kui ka demokraadid pinnisid Cheatle’it neli tundi ja tema põiklevad vastused ajasid kongressi liikmed tihti kurjaks, vahendab Associated Press.

Cheatle tunnistas siiski, et 13. juulil toimunud Trumpi mõrvakatse oli viimaste aastakümnete jooksul salateenistuse kõige suurem viga.

„Salateenistuse püha kohus on kaitsta meie riigi juhte. 13. juulil kukkusime me läbi,“ ütles Cheatle.

Cheatle tunnistas, et salateenistustele teatati kahtlasest isikust enne tulistamist 2–5 korda. Samuti paljastas ta, et katus, millelt Thomas Matthew Crooks tule avas, märgiti mitu päeva enne üritust ära kui potentsiaalselt ohtlik koht. Cheatle teatas, et vabandas pärast tulistamist telefoni teel Trumpi ees.

Siiski jäi Cheatle veel tol hetkel endale kindlaks, et tema on õige inimene salateenistust juhtima, tõdedes siiski samal ajal, et võtab kogu vastutuse Pennsylvania osariigis Butleris toimunud ebaõnnestunud atentaadi eest.

„Ta oleks pidanud seda tegema vähemalt nädal tagasi. Mul on hea meel seda näha,“ kommenteeris Cheatle tagasiastumist vabariiklasest esindajatekoja spiiker Mike Johnson.

President Joe Biden ütles avalduses, et tema ja esimene leedi Jill Biden on Cheatle’i aastakümnete pikkuse teenistuse eest tänulikud. Ta lisas, et peagi nimetatakse ametisse uus direktor.

Ülal olevast videost on näha vabariiklasest esindajatekoja liikme Lisa McClaini ja Cheatle’i vahelist vägikaikavedu eilsel kuulamisel.