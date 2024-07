VIDEO | Kongressis grilliti USA salateenistuse juhti: teil on väike Alzheimer, dementsus, vastake küsimustele!

Nii vabariiklased kui ka demokraadid pinnisid Cheatle’it neli tundi ja tema põiklevad vastused ajasid kongressi liikmed tihti kurjaks, vahendab Associated Press.

Cheatle tunnistas siiski, et 13. juulil toimunud Trumpi mõrvakatse oli viimaste aastakümnete jooksul salateenistuse kõige suurem viga.

„Salateenistuse püha kohus on kaitsta meie riigi juhte. 13. juulil kukkusime me läbi,“ ütles Cheatle.

Cheatle tunnistas, et salateenistustele teatati kahtlasest isikust enne tulistamist 2–5 korda. Samuti paljastas ta, et katus, millelt Thomas Matthew Crooks tule avas, märgiti mitu päeva enne üritust ära kui potentsiaalselt ohtlik koht. Cheatle teatas, et vabandas pärast tulistamist telefoni teel Trumpi ees.