GALERII | Autovabaduse puiesteel näeb „Emotsioonide kaleidoskoopi“ Tartu ukrainlaste elust

Kuni 28. juulini Tartu südalinnas paiknev „Emotsioonide kaleidoskoop“ koosneb värvilistest punutud võrkudest, mis on paigutatud kuubikujulistele raamidel. Need väljendavad Eestisse jõudnud ukrainlaste elude eri tahkusid.

„Esimese raami võrgud väljendavad Ukraina reaalsust, meie läbielamisi sõjas, mis jäävad meid saatma terveks eluks. Need on keerulised mälestused ja emotsioonid,“ selgitab teose kokku panemist juhendanud ukraina kunstnik Viktoria Berezina.

„Emotsioonide kaleidoskoobi“ projektijuhi Yurii Kondratyki sõnul on ukrainlastel sageli raske jagada eestlastega seda, mida nad tõeliselt tunnevad, kuna see ei pruugi siinse igapäevaeluga kokku sobida. „Me mõtleme siin Eestis töö, kooli või koduste toimetuste keskel pidevalt oma Ukraina kolleegidele, sõpradele, pereliikmetele, kelle oleme kas igaveseks kaotanud või kes on pidanud palju kannatama agressori algatatud sõja tõttu,“ selgitab Kondratyk.