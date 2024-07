DELFI UKRAINAS | Rahvasaadik Hontšarenko: kui meil oleks tuumarelv, poleks ka praegust tragöödiat

Mida arvavad poliitikud ja tavainimesed rahukõneluse võimalusest?

Mõni päev tagasi avaldas usaldusväärne sotsioloogiafirma Razumkovi keskus värske küsitluse tulemused, mille järgi peab rahukõnelusi vajalikuks 44% ukrainlastest.



Minu kui poliitiku seisukoht ei ole muutunud. Kas läbirääkimisteks on ruumi? Seda on alati, ei ole sellist olukorda, kus läbirääkimised oleksid võimatud. Muidugi tahaksime kõik näha Venemaad tingimusteta alistumas, aga seni ei ole seda juhtunud. Kas see võiks juhtuda lähitulevikus või mitte, seda me ei tea.