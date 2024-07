Ossinovski: meil on Lasnamäe linnaosavanemaga plaan olemas, aga see võtab aega

„Jah, meil on teatud plaan, aga see võtab teatud aja,“ ütles Ossinovski Lasnamäe linnaosavanema valimise kohta. Küsimusele, kas selle isiku Lasnamäe linnaosavanemaks valimine on sama ootamatu kui Vladimir Sveti taristuministriks saamine, vastas Ossinovski nii: „Üllatus on subjektiivne, võib-olla on üllatus, võib-olla ei ole.“