Allikate sõnul valmistati Ukraina ülemraada endise liikme mõrva Lvivis ette vähemalt kuu aega

Uurijate versiooni järgi kestis mõrva ettevalmistamine vähemalt kuu aega. Allikad teatasid, et kuriteo toimepanijal võivad olla kaasosalised, aga kuidas nad asjaga seotud on, ei ole seni teada.

Uurijad on veel välja selgitanud, et mõrvas kahtlustatav sattus esimest korda valvekaamerate vaatevälja 11. juulil. Mees sisenes hoovi, kus Farion elas, igal argipäeval samasugustes rõivastes. Tal oli kaasas väike kott, milles oli arvatavasti relv. Millisest relvast Farioni tulistati, ei ole veel avaldatud.

Ukraina siseministeerium kuulutas tulistaja tagaotsitavaks ja avaldas tema foto. Politsei teatel on ta umbes 20-aastane, 170-180 sentimeetrit pikk ja kõhna kehaehitusega.

Farioni naabrid ütlesid, et nägid kahtlusalust iga päev kahe nädala jooksul enne mõrva. Naabrite sõnul jälgis ta ümbrust. Kui naabrid küsisid, kust ta pärit on, vastas ta, et Ternopilist.