VIDEO ja FOTOD | Michali juhitav valitsus andis riigikogus ametivande

Michal rääkis eile Delfile, et maksutõusude puhul on kõige olulisem, et lisanduva tuluga kaetakse peamiselt kasvanud kaitsekulutusi, uue moona soetamist ning siseturvalisuse vajadusi. „Kui see nii on ja riiki tõmmatakse koomale, siis arvan, et usaldus valitsuse vastu on, sest oleme ausalt ja avameelselt kõigile öelnud, miks ja mida teeme. Püüame sama suhtlusstiili ka hoida – ütleme ausalt välja, mis on, ja anname kindluse kolmeks aastaks.“