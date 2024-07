USA salateenistuse juht Trumpi tulistamise kohta: see on olulisim läbikukkumine aastakümnete jooksul

„Me ebaõnnestusime,“ ütles Cheatle esindajatekoja järelevalvekomitee ees antud ütlustes.

„Endise presidendi Donald Trumpi mõrvakatse 13. juulil on salateenistuse kõige olulisem läbikukkumine viimaste aastakümnete jooksul,“ tõdes Cheatle.

Vabariiklased on väitnud, et salateenistus ei andnud Trumpi kaitsmiseks piisavalt ressursse. „Endisele presidendile pakutud turvalisuse tase tõusis juba ammu enne kampaaniat ja on pidevalt tõusnud, kuna ohud arenevad,“ ütles Cheatle.

„Mida ma saan teile öelda 13. juulil toimunud ürituse kohta on see, et küsitud detailid, selleks päevaks küsitud vahendid, anti,“ kinnitas salateenistuse direktor.

Salateenistuse juht seisab silmitsi vabariiklaste üleskutsetega ta ametist kõrvaldada. Vabariiklaste esindajatekoja järelevalvekomitee James Comer kordas neid üleskutseid.

„See on minu kindel usk, direktor Cheatle, et peaksite tagasi astuma,“ ütles vabariiklane. Ta lisas, et salateenistusel on tuhandeid töötajaid ja märmimisväärne eelarve, kuid nüüd on agentuurist jäänud ebakompetentne mulje.

Esindajatekoja kohtukomitee teatas eelmisel nädalal, et neil on tõendeid, et salateenistusel ei olnud Trumpi kampaaniaürituseks piisavalt ressursse, kuna paari päeva jooksul toimus lisaks Trumpi üritusele ka Jill Bideni kampaaniaüritus ja NATO tippkohtumine, mis tekitas töötajate nappuse.