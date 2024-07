„Kõik olid samal arusaamisel, et kui Euroopas käib sõda ja Ukrainas peetakse sõda ka meie vabaduse eest, siis peame tegema otsuseid, milles kõik annavad natuke järgi. Seetõttu sündis ka otsus lükata edasi maksuküüru kaotamine, sündis otsus laiapindseks julgeolekumaksuks ja suur hulk kärpeotsuseid. Kõik need on tasakaalus nende eesmärkidega ja mis kõige olulisem – mulle väga meeldib, et kõik on päri sellega, et peaksime saama ka majanduse konkurentsivõime kasvama ja majanduse kasvama,“ ütles ta.