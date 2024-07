Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni hinnangul muutis Bideni kandidatuurist loobumine USA sisepoliitika veelgi turbulentsemaks. Tema sõnul annab Harrise kandidatuur demokraatidele jõudu juurde, kuid siiski on favoriit Trump. Ta märkis, et Eesti ja teiste USA lähimate liitlaste vaatevinklist on oluline jälgida, milliste välispoliitiliste ideedega lähevad kandidaadid mandaati küsima.