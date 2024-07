Sotsid astuvad Keskerakonna kandadele, käib aktiivne värbamiskampaania. Ester Tuiksoo: kahetsusväärselt kasutatakse ära nõrku konkurente

SDE esimees Läänemets selgitas Delfile, et kuigi üks Sveti kutsumise eesmärke oli saada Eestile võimalikult hea taristuminister, on teine eesmärk teha Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast suurim ja tugevaim vasaktsentristlik jõud. „Kindasti aitab Vladimir Sveti tulek sotsiaaldemokraatide sekka seda eesmärki saavutada ja meie omalt poolt saame pakkuda vastu võimalust, et tõesti vasakpoolsemate vaadete eest on võimalik seista,“ rääkis ta.