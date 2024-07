Hiina liider saatis Trumpile pärast atentaadikatset „südamliku kirja“

Vabriiklaste nominent meenutas, et on varem kirjeldanud Hiina liidrit kui „hiilgavat meest, kes kontrollib raudrusikaga 1,4 miljardit inimest.“ Samal kampaaniaüritusel kiitis ta Xi-d ja Venemaa presidenti Vladimir Putinit. „Nad on karmid ja targad inimesed, kes armastavad oma riiki,“ ütles Trump. „Meil peab olema keegi, kes suudaks meid kaitsta: [Ungari peaministril Viktor] Orbánil oli õigus, meil on vaja, et keegi meid kaitseks.“