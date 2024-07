Avalikkusele on tutvustatud mitut „rahuplaani“, nende seas Ungari peaministri Viktor Orbáni, Hiina ja Venemaa enda oma. Jutuajamine toimus enne seda, kui Briti ekspeaminister Boris Johnson avaldas oma ettepanekud .

Kas rahu on sama, mis kapituleerumine? „Ukraina pakutud rahuvalem põhineb ÜRO põhikirjal ja rahvusvahelisel õigusel,“ vastas Lisnõi. „Need on kontseptuaalsed asjad. Kui võrrelda Ukraina rahuvalemit mis tahes muu plaaniga, siis ülejäänutesse on eri kujul ja eri nurga alt kirjutatud üks ja sama: Ukraina alistumine.“