Parempoolsed: maksutõusudega algab Eesti kaotatud kümnend

Sotside seljavõiduga lõppenud võimuläbirääkimised tõid ühiskonda murrangulise tähendusega muudatused: eraisiku tulumaks tõuseb neli protsenti, käibemaks kaks, ettevõtetele kehtestatakse kaheprotsendiline tulumaks. „Sellise kaaluga muutuste tegemine ilma vähimagi ühiskondliku debatita ei ole riigimehelik samm. Lausa vastupidi – nii tõsiseid otsuseid ei tohi teha viisil, et kolm meest tulevad kuskile tuppa kokku ja teevad omavahel diili,“ tõdes Perling. „Riigi kulude kasvu peatamise asemel pööratakse nüüd hoopis Eesti maksusüsteem pea peale. Selleks ei ole Reformierakond valijatelt mandaati saanud,“ rõhutas ta.

Kristen Michali sotside valitsust juhib koormiste tõstmise ja riigi rolli suurendamise agenda. See tähendab, et praegused maksutõusud ei pruugi jääda selle koalitsiooni viimasteks. „Nüüd on nö krõks ära käinud, tabud on murtud. Praegused maksutõusud avavad ukse ka järgmistele, puudujäägi katmiseks on sotside valitsusel nüüd reaalselt laual astmelise tulumaksu kehtestamine eraisikutele, erinevate varamaksude kehtestamine, ettevõtete tulumaksu iga-aastane kergitamine,“ hoiatas Perling.

Praeguse valitsusliidu võimetust riiki juhtida kinnitab asjaolu, et plaanitavad uued koormised takistavad otseselt Eesti majanduslangusest välja tulemist, see omakorda võtab lootuse Eesti majapidamiste jõukuse kasvuks lähiajal. „Ega ettevõtete tulumaksu summa ega käibemaksu tõusust tulenev sisendhindade tõus ei jää ju ainult ettevõtja kanda – see liigub edasi hindadesse ning lõpuks maksab selle kinni tarbija. Eraisiku tulumaksu kergitamine toob surve palkade tõusuks, seegi liigub toodete ja teenuste lõpphinda – inflatsioon tõuseb,“ selgitas Perling.