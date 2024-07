5 põhjust, miks valida bussi tellimiseks Mobifer

Mobiferi klientuur on lai ja mitmekesine. Koolid kasutavad seda klassiekskursioonideks ja väljasõitudeks, reisibürood näiteks korraldavad palju ekskursioone. Ettevõtted tellivad busse suve- ja strateegiapäevadeks. Erakliente on samuti seinast seina: poissmeestepeod, pulmad, golfireisid ja seltskonnad, kes lähevad koos mõnele toredale suvelavastusele. Pole ka haruldane, et ärikliendid ühendavad Eesti vaatamisväärsuste külastamise koosolekute pidamisega, pakkudes külalistele nii töö- kui ka kultuurielamusi. Samuti on tavaline, et sõpruskonnad tellivad bussi, et näiteks sõita mereäärsesse restorani ja veeta seal mõnusalt aega, ilma et keegi peaks varem lahkuma.

Ka bussivalik on Mobiferis ülilai. Alates luksuslikest kuuekohalistest Mercedese minibussidest kuni suurte, 62-kohaliste bussideni – valikut on igaks vajaduseks. Oluline on meeles pidada, et bussid on saadaval ainult koos juhiga. Hetkel ei saa veel tellida busse väljaspool Eestit, aga see on juba plaani võetud, kuna huvi on suur.