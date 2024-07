Mallorcal avaldasid kümned tuhanded inimesed turistide vastu meelt

Meeleavaldusi suunab ühendus „Menys turisme, mes vida“ (Vähem turismi, rohkem elu). „Pühapäevase meeleavalduse eesmärk on kurssi muuta,“ ütles pressiteates ühenduse pressiesindaja Pere Joan Femenia, kelle sõnul lõi turism kahel järjestikusel aastal rekordi. „Elanikud on öelnud, et tahavad sellele kasvule lõpu teha. Me tahame peatada massiturismi ja keelata ära välismaalastel majade ostmise, milles elatakse ainult mõned kuud aastas või mis seisavad tühjana.“