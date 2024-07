FOTOD | Teetööd nagu ka mullu suvel! Stockmanni ristmiku juures on pikad ummikud

Mäletatavasti olid sealkandis, st Stockmanni ristmikul ja selle naabruses teesulud seoses ehitustöödega ka eelmisel aastal.

Nõnda on ka nüüd. Delfi piltnik viitas, et mitte vaid tipptunnil, aga ka muidu on seal ummikud.

Eelmisest esmaspäevast on Liivalaia tänava, Tartu maantee ja Rävala puiestee ristmikul liiklus oluliselt piiratud. Fotod on tehtud eelmise nädala teises pooles. Tänasest on korraldus pisut muutunud. Säilis Pronksi tänavalt ühe sõidurajaga otse suund ja parempööre Rävala puiesteele.

Tartu maantee ligipääs on J. Kunderi ja Laulupeo tänava kaudu. Tartu maanteelt on avatud ühe sõidurajaga parem- ja vasakpööre ning otse suund Rävala puiesteele. Liivalaia tänavalt on avatud otse suund ja parempööre Tartu maanteele. Rävala puiestee ligipääs on A. Lauteri tänava kaudu. Päevasel ajal korraldavad ristmikul liiklust reguleerijad.

Tavapärane liiklus Tartu maantee ja Liivalaia ristmikul taastub alles augusti teises pooles.

Seoses ehitustöödega Tartu maantee ja Rävala puiestee ristmikul on 24. juulini suunatud ümbersõidule bussiliinid nr 2 ja 15. Seda Liivalaia, Lauteri ja Lembitu tänavate kaudu.