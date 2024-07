Kellele arvas taristuministri kandidaat Vladimir Svet kuus aastat tagasi Krimmi kuuluvat?

Esialgu rääkis ta pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal Venemaale kehtestatud sanktsioonidest. „Ma saan aru, miks sanktsioonid on kehtestatud. Ma saan aru, miks sanktsioone toetab enamik Euroopa liidreid. Ja ma tahaksin elada maailmas, kus riigid ei kehtestaks üksteisele sanktsioone, kuid samas tahaksin elada maailmas, kus austatakse rahvusvahelist õigust,“ ütles Svet, kes märkis seejärel, et tal on juriidiline haridus.

„Mulle meeldiks, kui isegi riikidevahelisi konflikte ei lahendataks jõuga, nagu me oleme viimasel ajal kogu maailmas näinud. Ma tean, et peamine küsimus on selles, kellele kuulub Krimm. Maailmas, kus ma tahan elada, peaks Krimm olema nagu Alsace. Mis on Alsace? See on territoorium, mis asub Saksamaa ja Prantsusmaa piiril ja mille pärast on Saksamaa ja Prantsusmaa vähemalt kaks sajandit konfliktis olnud. Kui praegu Alsace’i minna, siis ei saa aru, kus on Saksamaa ja kus Prantsusmaa, sest mingil hetkel saadi aru, et pole mõtet võidelda selle üle, milline post kus seisab, kui kõik saavad sellest kasu,“ arutles Svet, eemaldudes temale esitatud küsimusest.