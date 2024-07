Reuters: Trumpi kampaania püüab Harrist sisserändes ja elukalliduse tõusus süüdlaseks teha

Trumpi kampaaniameeskonna allikad ütlesid, et Harrist hakatakse näitama eile kandideerimisest loobunud Joe Bideni administratsiooni valijates rahulolematuse esile kutsunud poliitika „kaaspiloodina“.

Allikad ütlesid Reutersile, et Trumpi kampaaniameeskond on Harrise tulekuks juba nädalaid valmistunud.

„Harrist on kergem lüüa, kui oleks olnud Joe Bidenit,“ ütles Trump veidi pärast Bideni loobumist eile CNN-ile.

Trumpi kampaaniameeskond on märku andnud, et Harrist seostatakse võimalikult tihedalt Bideni sisserändepoliitikaga, mis on vabariiklaste sõnul ebaseaduslikult lõunapiiri ületavate inimeste järsu kasvu põhjus.

Teine rünnakusuund on majandus. Avaliku arvamuse küsitlused näitavad pidevalt, et ameeriklased ei ole rahul kõrgete toidu ja kütuse hindadega ning intressimääradega, mis on muutnud eluaseme ostmise vähem taskukohaseks.

„Ta on Bideni visiooni kaaspiloot,“ ütles üks Trumpi anonüümseks jäänud nõuandja eelmisel nädalal vabariiklaste suurkogul, kus Trump ametlikult kandidaadiks nimetati. „Kui nad tahavad lülituda Biden 2.0-ile ja panna „kõkutava“ Kamala valimissedeli tippu, sobib see meile mõlemat pidi.“

Trumpi toetav organisatsioon Make America Great Again Inc teatas eile, et asendab kaalukeeleosariikides Arizonas, Georgias, Nevadas ja Pennsylvanias Bideni-vastased telereklaamid Harrist ründavaga.

30-sekundilises reklaamis süüdistatakse Harrist Bideni ebakindluse varjamises avalikkuse eest ja püütakse ajada administratsiooni tegevust ainuüksi Harrise süüks. „Kamala teadis, et Joe ei suuda oma tööd teha, seega tegi seda tema. Vaadake, millega ta hakkama sai: sissetung piiril, käest lastud inflatsioon, surnud Ameerika Unistus,“ öeldakse reklaamis.