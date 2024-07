Vabariiklaste kandidaat Donald Trump on end seejärel välja elanud sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social. Ta lajatas, et ebaaus Biden on USA ajaloo kõige kehvem president. „Ta on teinud kõik, mis on võimalik, et hävitada meie riiki,“ märkis ta ja tõi välja näiteks lõunapiiril toimuva ja rahvuslikku julgeolekut puudutava.